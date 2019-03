Côte d’Ivoire: IB, Soro, Ouattara, Kadhafi et Gbagbo, les dessous de la rébellion de 2002 (Révélations)

La rébellion de 2002 en Côte d’Ivoire a causé la perte de plusieurs vies humaines et endeuillé plusieurs familles. 17 ans après, retour sur les débuts de ce mouvement avec Kader Sanogo, proche de feu Ibrahim Coulibaly alias IB, qui en revendique la paternité.

Lors d’une conférence de presse à Abidjan vendredi, Kader Sanogo est revenu sur la rébellion de 2002 en Côte d’Ivoire et a commencé par indiquer que ce mouvement n’a jamais été créé par Guillaume Soro comme le pensent beaucoup. En fait Sanogo en revendique la paternité ; il déclare être celui qui en a eu l’idée et IB le créateur. «Soro Guillaume n’a pas créé la rébellion. C’est plutôt le Sergent-chef Ibrahim Coulibaly dit IB qui a créé la rébellion, » a confié Kader Sanogo ajoutant que c’est l’arrivée de Soro comme secrétaire général des Forces Nouvelles qui a fait basculer la rébellion en mouvement meurtrier. Il profite de la conférence pour annoncer qu’il était en voie, dans les semaines à venir, de « déposer une plainte pour ‘crime contre l’humanité’ contre Soro pour les nombreux crimes commis à Korhogo, Anyama, Bouaké etc. »

La rébellion à la base, financement de Kadhafi, Ouattara le savait

«A l’origine quand on prenait les armes, nous avons juré sur le coran depuis le Burkina-Faso, de ne pas tuer. Mais quand Soro a pris le devant de la rébellion, il a commencé à tuer et massacrer. Soro a donc dévoyé notre cause, » explique l’auteur de l’ouvrage intitulé, ‘’La vraie histoire de la rébellion, histoire déjouée par Soro’’ édité en 2017. Et comme il s’agit du jour des grandes révélations, Sanogo a aussi révélé d’où provenait une partie du financement qui a permis d’acquérir les armes utilisées. En effet, selon Sanogo, c’est l’ancien guide de la révolution Libyenne, Mouammar Kadhafi qui aurait financé à hauteur de 60 milliards de FCFA pour l’achat des armes, la rébellion. Pour convaincre Kahdaffi, le conférencier a mentionné que les meneurs de la rébellion lui ont expliqué que Gbagbo ne voulait pas que les musulmans soient candidats en Côte d’Ivoire.

«C’est moi qui ai eu l’idée de monter le 19 septembre et j’ai informé IB. Nous en sommes venus à la rébellion parce que nous savions que sans une guerre, jamais un musulman ne pouvait devenir candidat, » a indiqué Kader Sanogo avant d’ajouter : « j’ai été le premier citoyen ivoirien à proposer l’idée de la rébellion à l’actuel Président ivoirien, Alassane Ouattara qui l’a rejeté totalement. »

Règlement de compte avec Soro, plaidoyer pour le retour de Gbagbo

Cette sortie semble avoir pour objectif de confondre le député de Ferké et ancien président du parlement Guillaume Soro, après sa récente sortie où il affirmait que Ouattara ne serait jamais devenu président s’il (Soro) n’était pas devenu rebelle. Mais Sanogo martèle que ce n’est pas le cas. « Contrairement à ce qu’il tend à faire croire, Soro n’a jamais aidé Alassane Ouattara puisqu’il n’a ni créé ni financé la rébellion. C’est plutôt Alassane Ouattara qui a aidé Soro. Que Soro arrête de sillonner le Nord pour dire qu’il a aidé Alassane Ouattara et que ce dernier est ingrat,» a déclaré Kader Sanogo. Il exprime sa déception de l’attitude de Soro indiquant que Soro a trahi son mentor Alassane Ouattara.

Pour Sanogo, l’ancien SG des forces nouvelles a toujours été « un traître » ; il rappelle qu’en avril 2017, il l’avait prédit dans son livre que Soro allait trahir Ouattara. «Je l’ai dit parce que je connais l’homme. Soro a trahit Gbagbo, IB, Ouattara et aujourd’hui il est en train de trahir Bédié,» a insisté M. Sanogo, estimant que la réconciliation en Côte d’Ivoire doit se faire dans la vérité et souhaite par ailleurs que le Chef de l’Etat facilite le retour de Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire.