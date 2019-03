Côte d’Ivoire – Hommage national à Bernard Dadié: le Sénégal attendu

Le samedi 09 mars dernier, s’éteignait la légende ivoirienne de littérature Bernard Dadié. En sa mémoire, un hommage digne de ce nom est prévu par les autorités ivoiriennes.

L’illustre écrivain et politicien ivoirien Bernard Dadié s’est éteint le samedi 09 mars 2019 à l’âge de 103. En sa mémoire, un hommage digne de ce nom est prévu par les autorités ivoiriennes. C’est le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie Maurice Bandama qui a annoncé ce triste événement : « Sur instruction du Président de la République, et en liaison avec sa famille et les acteurs du monde de la Culture, un hommage national sera rendu à l’illustre défunt en raison du modèle de vie qu’il symbolise pour les jeunes générations et de la place majeure qu’il occupe dans le champ des Belles-Lettres. Ce grand homme dont la vie est une leçon de liberté et d’engagement au service du rayonnement de la Côte d’Ivoire, de l’Afrique et du monde, est un exemple d’auteur tout à la fois prolixe et de haute veine qui a hissé haut le pavois de nos Belles-Lettres. Ses œuvres sont inscrites aux programmes scolaires depuis les années 1960 et enseignées dans de nombreuses universités à travers le monde. Elles accompagnent la vie de millions d’élèves et d’étudiants, pour la fierté de notre pays. A juste titre, elles sont traduites dans de nombreuses langues et ses pièces de théâtre, jouées sur de grandes scènes du monde ».

Par ailleurs, l’agence de presse sénégalaise rapporte qu’une importante délégation composée de grands hommes de la culture sénégalaise est attendu dans la capitale ivoirienne pour rehausser de leur présence, les obsèques du pionnier de la culture ivoirienne.

Pour rappel, Bernard Binlin Dadié ou Bernard Abou Koffi Binlin Dadié à l’état-civil, est un écrivain et homme politique ivoirien né à Assinie au sud de la Côte d’Ivoire le 10 janvier 1916. Figure de proue de la littérature ivoirienne, il est l’auteur d’une œuvre véritablement prolifique, qui aborde tous les genres littéraires: poésie, roman, théâtre, chroniques, contes traditionnels, le plus significatif étant le théâtre. À l’indépendance de la Côte d’Ivoire, il exerça tour à tour les fonctions de chef de cabinet du ministre de l’Éducation nationale, de directeur des Affaires culturelles, d’inspecteur général des Arts et Lettres, et, en 1977, il devient ministre de la Culture et de l’Information.

En 1965, il obtient le Grand prix littéraire d’Afrique noire pour Patron de New York, et le prix UNESCO/UNAM en 2016 pour son action en faveur de la culture africaine. Le Grand Prix des mécènes de l’édition 2016 des Grands Prix des associations littéraires lui a également été décerné le 9 mars 2017 à Yaoundé, au Cameroun, en hommage à toute son œuvre bibliographique.