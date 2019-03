L’ancien président de Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo et Pascal Affi N’Guessan de l’autre bord du Front populaire ivoirien (FPI), pourrait se rencontrer, jeudi 21 mars prochain, plus tôt qu’espéré par les ivoiriens, indique Afrique sur 7, citant une source proche de Gbagbo.

Beaucoup ont attendu ce moment dans la sphère politique ivoirienne et cela pourrait être le début d’une toute nouvelle histoire. Mardi, selon Afrique sur 7, Pascal Affi N’Guessan s’est envolé pour la Belgique où il devrait rencontrer, probablement jeudi, Laurent Gbagbo et le secrétaire général de la branche radicale du FPI, Assoa Adou. Cette rencontre devrait être le lieu pour Gbagbo de tenter de réunifier le parti qu’il a créé et qui s’est divisé depuis sa déportation à la Haye pour y être jugé par la CPI. Pour y arriver, Gbagbo devra donc commencer pas faire disparaître les divergences existantes entre les cadres des deux bords du parti ; il devra aussi d’être plus que jamais, le leader respecté autour duquel se reconstruira le parti, si réunification il y a, pour une éventuelle conquête de 2020.

La question que le média se pose et qu’il est très intéressant de se poser aussi, c’est de savoir si les deux parties du FPI accepteront de faire des concessions et surtout si les cadres écouteront la voix de Laurent Gbagbo. A cette question, on aurait la réponse jeudi après la rencontre si cela arrive. Il faut aussi se demander si l’intention de Gbagbo est de faire une médiation entre les deux bords ou s’il compte faire comprendre à Affi qu’il devrait se joindre aux autres pour l’unicité du parti. Dans tous les cas, la réunification serait la bienvenue pour le FPI qui semble avoir perdu des plumes depuis 8 ans que Gbagbo est parti. Toutefois, un autre problème reste à régler : le cas Simone Gbagbo qui pourrait créer un troisième bord du parti vu qu’elle se voit de plus en plus écartée des affaires.