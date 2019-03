Côte d’Ivoire: depuis la Haye, des nouvelles fraîches de Charles Blé Goudé

Toujours en attende de pays d’accueil, l’ex codétenu de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé semble profiter au mieux de son temps dans son hôtel à la Haye au Pays-Bas, après son acquittement et sa libération (sous conditions) par la CPI le 1er février dernier.

Des nouvelles de Blé Goudé aux Pays-Bas semblent donner l’impression qu’il n’est pas vraiment pressé de trouver une terre d’accueil. On l’avait aperçu il y a quelques jours à travers des photos, l’ancien ministre et sa famille se promener au parc pour un peu de distraction. Et bien cette fois, on apprend que l’ex général de la rue a officialisé ses fiançailles avec Solange Blindé, sa compagne d’il y a plus de vingt ans. Une bonne nouvelle donc pour les proches des deux compagnons qui seront rassuré qu’ils décident de reprendre en main leur vie malgré les difficultés.

L’autre nouvelle qui fait l’actualité sur Blé Goudé, est sont post sur les réseaux sociaux et dans lequel l’homme politique ivoirien féru de musique Zouglou, apprécie particulièrement un morceau de l’artiste du coupé-décalé Dj Arafat, « Lékilé », qui lui a rappelé les années de son enfance. « Félicitations à l’artiste DJ Arafat pour cette belle musique, et merci d’avoir valorisé la culture ivoirienne particulièrement la culture Guéré de Côte d’Ivoire », peut-on lire sur sa page Facebook. Comme quoi, Blé Goudé met à profit son temps à l’hôtel Crowne Plaza Den Haag – Promenade de La Haye pour se ressourcer, renouer avec son pays natal et aussi essayer d’oublier tous ces temps perdus en prison.