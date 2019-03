Côte d’Ivoire: chez les dignitaires musulmans, Simone Gbagbo ne change pas de disque sur la paix

Dans sa politique de recherche de réconciliation entre les ivoiriens, Simone Gbagbo, ancienne première dame de Côte d’Ivoire a rencontré jeudi 14 mars, le front Oummat islamique de Côte d’Ivoire dans la commune populaire de Yopougon, rapporte Koaci.

Simone Gbagbo a rendu une visite de courtoisie à Cheick Bakary Cherif, président du front Oummat islamique de Côte d’Ivoire et en a profité pour aborder avec le leader religieux la question de réconciliation et de pardon entre les ivoiriens. Mme Gbagbo a évoqué le fait que la Côte d’Ivoire a besoin de tous ses fils et filles pour grandir et accéder au développement de grande ampleur. Pour elle, venir le faire comprendre aux leaders islamiques du pays, c’est semer ses paroles sur « une terre fertile », rapporte Koaci.

Notons qu’à la visite de Simone Gbagbo au Cheick Bakary Cherif, les collaborateurs les plus importants étaient présents. Les Imams Cherif, Bamba Sékou de la Mosquée Al Hussein d’Adjamé et de Fanta Bamba, présidente de l’Association des femmes du Haut conseil des musulmans de Côte D’Ivoire, ont aussi assisté aux échanges. Remerciant Simone Gbagbo pour sa démarche, Cheick Bakary a félicité sa visiteuse pour les « mots d’apaisement et de sagesse » qui constituent pour lui, une attitude d’une personne en quête réelle de paix et de réconciliation.