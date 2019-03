Côte d’Ivoire : assassinat programmé de Soro, « en attendant, je vais parler »

Il a dit qu’il n’est plus tenu par l’obligation de réserve depuis son départ de la tête du parlement ivoirien, Guillaume Soro n’a pas gardé sa langue dans sa poche depuis. De révélations en révélations, le député ivoirien indique toutefois qu’il serait la cible de tueurs à gage qui naturellement en veulent à sa vie.

« Il semble que le grand Ok a été donné »

Refus d’adhésion au RHDP; départ de la présidence de l’Assemblée nationale et graves révélations sur la rébellion et le président Ouattara; Guillaume Soro a enchaîné des actions plutôt spectaculaires ces derniers mois en Côte d’Ivoire. Soro reste sans direct quand il dénonce les tares de la gouvernance du Président Alassane Ouattara, son ex allié après la crise poste électorale de 2011.

Des actes qui portent à croire qu’il compte réaliser son souhait quand il déclarait, au lendemain de sa démission du perchoir de l’Assemblée nationale, qu’après avoir « libéré le tabouret », il irait à l’assaut du « fauteuil ». Ces révélations, estime-t-il, risqueraient de lui coûter la vie. Samedi, Guillaume Soro a indiqué qu’il serait en danger de mort mais que cela ne l’arrêterait pas. « En tout cas ! Je vais parler en attendant de mourir », a-t-il indiqué, avant d’ajouter : « Il semble que le grand Ok a été donné pour. En attendant, je vais parler quand même. »

Des interrogations

Guillaume Soro semble être convaincu de ce qu’il y aurait un complot pour l’éliminer. Il semble aussi être bien informé sur l’identité de ceux qui en voudraient à sa vie. Mais de qui parle Soro et qui est le donneur du « grand Ok » ? Si cela est vrai que l’ancien PAN de Côte d’Ivoire est menacé de mort, cela aurait-il à voir avec ces récentes révélations sur la rébellion dont il a été le SG ? Ou, serait-ce en relation avec ses dénonciations des tares du président Ouattara dans sa gestion de l’Etat ? Qui a intérêt à voir Soro six pieds sous terre?

Tellement de questions que Soro a suscitées en dévoilant ce supposé complot au grand public. Il y a quelques jours, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, avait déclaré que « ceux qui rêvent de duel seront battus à plate couture. » Une déclaration qui a suscité de virulentes réponses de la part du camp Soro qui est allé jusqu’à l’accusé d’être l’instigateur de la mort de Soro Kognon, un militant du RACI, mouvement proche de Soro.