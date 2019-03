Si ça se complique pour Soro, l’Europe, les USA et certains Etats africains lui ferment leur porte

De source médiatique, Guillaume Soro, ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne serait interdit d’entrer dans certains pays de l’espace européen. Mais on apprend également qu’il s’est vu établir deux nouveaux passeports qui lui permettront de sortir éventuellement du pays s’il le souhaite.

Guillaume soro a dénoncé un complot d’assassinat qui le viserait et a même indiqué que « le grand Ok a été donné pour ». On sait qu’il n’a pas sa langue dans la poche depuis sa démission de la tête du parlement ; il dénonce les limites de la gestion de Ouattara et fait de graves révélations. Selon Afrique sur 7, « en tant qu’ancien président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro a obtenu, début mars, son nouveau passeport diplomatique, signé par le ministère des Affaires étrangères ». Mais selon la même source, il lui a été aussi délivré un autre passeport, celui d’un citoyen lambda de Côte d’Ivoire.

Normalement aucun problème ne se pose jusque-là ; sauf que, toujours selon le média, les problèmes entre Soro et Ouattara ne sont pas que nationaux car la France aurait interdit l’entrée sur son territoire au député de Ferké. Aussi, les portes de l’espace Schengen serait elles aussi fermées pour Soro. « Les Etats-Unis, où il s’était inscrit dans la prestigieuse université de Harvard pour un Ph D en Finance, lui aurait également refusé l’accès au territoire américain. D’autres Etats africains auraient également fermé leurs frontières à Soro », écrit Afrique sur 7. Il va sans dire, que l’ancien leader des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion) se voit de plus en plus isolé. On ne serait alors pas surpris que Soro soit interdit de sortie de la Côte d’Ivoire.