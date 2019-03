Christophe Dugarry analyse le retour de Zinedine Zidane au Real Madrid

Neuf mois après avoir quitté le Real Madrid, Zinedine Zidane a accepté de faire son grand retour au sein de la Casa Blanca. Invité à donner son avis sur de nombreux sujets dans l’émission Team Duga, qu’il anime sur RMC Sport, Christophe Dugarry s’est exprimé sur le retour de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid.

Le monde du football et tous les socios merengues n’y croient pas leurs yeux. Le Real de Madrid a bien indiqué ce lundi que Zinédine Zidane allait de nouveau entraîner son équipe, 9 mois seulement après son départ par la grande porte et une troisième Ligue des Champions consécutive.