Chine: son p3n!s coincé à l’intérieur d’une poupée sxxuelle

La liste des victimes des poupées sxxuelles ne cessent de s’allonger. Un chinois âgé de 51 ans a été admis aux urgences après que son pénis ait été coincé dans « le vagin » de sa poupée sxxuel.

Un cinquantenaire chinois vient lui aussi d’être un témoin vivant de ce fléau qui ne cesse de prendre de l’ampleur. En effet, Chen Xen Yu, puisque c’est de lui qu’il s’agit a connu une souffrance atroce relative à sa poupée d’amour. Et pour cause, l’organe génital de l’homme s’est retrouvé coincé dans « les parties intimes de la poupée ».

En fait, l’homme âgé de 51 ans a acheté sa poupée de cœur pour se libérer d’une vie de célibat qu’il traînait depuis 10 ans. « Ça fait plus de 10 ans que ma copine m’a quitté et je n’ai pas pu avoir une nouvelle copine. Je souhaite trouver l’amour et me marier mais parce que je suis pauvre, c’est difficile d’avoir une femme à pékin », a confié le pékinois, ajoutant que : « J’ai donc décidé d’économiser mon argent pour acheter une poupée sxxuelle . La poupée m’a été livrée il y a peu et ce n’est qu’après que je l’ai testé. J’ai dépensé plus de 20000 dollars pour acheter ma poupée ».

Sauf que ce test a tourné au cauchemar. Le p3n!s de l’homme est resté coincé à l’intérieur de la poupée en lui causant d’atroce douleur. Son voisin a raconté qu’il pensait que Chen Xen Yu était attaqué par des individus car il criait et agonisait dans son appartement. Paniqué, il a aussitôt alerté les policiers qui, descendu chez le malheureux ont été choqués de la scène qui se défilait sous leurs yeux.

Admis aux urgences, les médecins ont réussi à tirer Chen du danger. Le médecin urgentiste qui a mené l’opération a expliqué que cet incident est dû au fait que la poupée était défectueuse et que le p3n!s de l’homme était trop gros pour le jouet sexuel.

Remis de son cauchemar, Chen Xen Yu a dit qu’il n’aura plus jamais rien à faire avec une poupée. L’homme a mis sa poupée en ligne pour la vente.