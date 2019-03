« C’est un grand joueur … »: Antoine Griezmann s’incline devant Cristiano Ronaldo

Antoine Griezmann a assumé sa part de responsabilité après l’élimination de l’Atlético de Madrid, ce mardi en huitièmes de finale de la Ligue des champions par la Juventus (3-0).

L’Atlético a vécu un terrible revers ce soir, s’inclinant 3-0 face à la Juventus, en grande partie grâce à un triplé de Cristiano Ronaldo. Le Portugais a livré une prestation historique sur la pelouse du Juventus Stadium.

Forcément, toute la planète foot s’est enflammée pour sa performance, à commencer par Antoine Griezmann. « On savait que ça allait être compliqué ici. À l’aller (2-0), on avait fait le match parfait. On n’a pas fait le même match. J’aurais dû peut-être plus rentrer dans le jeu comme à l’aller. Je me sens un peu coupable, ce n’était pas le jour. Je crois encore en ce club (Atlético). On est vraiment passé à travers. Il nous a manqué de tout aujourd’hui, offensivement et défensivement. (Sur Cristiano Ronaldo) C’est un grand joueur. On sait qu’il peut faire la différence à chaque match. On l’avait bien pris à l’aller mais ce soir, ça s’est mal passé », a déclaré un Grizi dépité en zone mixte.