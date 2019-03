Centenaire de la FFF: un joli maillot rétro pour les Bleus (photo)

Pour fêter le centenaire de la FFF, les Bleus auront droit à un joli maillot rétro. L’équipe de France pourrait bien arborer un nouveau maillot lors de ses prochaines sorties, celui célébrant le centenaire de la Fédération française de football (FFF).

« Cent ans, ça se fête », c’est ce qu’a indiqué un membre de la FFF. Pour célébrer l’anniversaire de la Fédération française de football, Nike va sortir dans les prochaines semaines un maillot rétro en édition limitée alors même que l’actuel maillot des Bleus, celui orné de deux étoiles, est toujours aussi rare dans les rayons.

Cette tenue dévoilée par le site spécialisé Footy est décrit comme suit : un bleu plus clair, des manches longues, un col polo et un blason retravaillé pour l’occasion avec la mention « 100 ans. 1919 – 2019 » sous le traditionnel coq. Les hommes de Didier Deschamps pourraient la porter à l’occasion des matches de qualification pour l’Euro 2020, le 22 mars en Moldavie ou trois jours plus tard contre l’Islande. Une véritable source de motivation pour les champions du monde en titre qui se lancent déjà dans la course qualificative pour l’Euro 2020 dont ils sont beaucoup plus attendus pour confirmer leur statut de favoris .