Céline Dion adresse une bouleversante déclaration d’amour à sa mère Thérèse pour ses 92 ans

View this post on Instagram

Maman, si je réussis un jour à atteindre la moitié de ta force, ce serait mon plus grand accomplissement. Tu as mis tous tes rêves de côté pour élever ta famille. Quand tu as écrit ma toute première chanson, « Ce n’était qu’un rêve », qui aurait cru qu’il deviendrait réalité ? Bonne fête ! Je t’aime… – Céline xx… . Maman, if I could be half as strong as you are, this would be my biggest accomplishment. I know you put all of your dreams aside to raise a family. When you wrote my very first song, “It Was Only A Dream” who knew that it would become a reality? Happy Birthday! I love you!! – Celine xx… . . 📸 : Gérard Schachmes