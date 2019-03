Célébration JIF 2019: Meghan Markle dans une mini robe de 215 euros (photo)

Dans le cadre de la célébration du 8 mars, la duchesse de Sussex s’était rendue à Londres ce vendredi 08 mars, afin d’assister à une table ronde. Et pour la circonstance , elle a adopté un nouveau look.

L’ex actrice américaine de 37 ans n’a pas manqué de sacrifier à la tradition de la célébration de la journée internationale de la Femme 2019. Elle a pris part ce vendredi 8 mars 2019, à une table ronde, qui est composée d’activistes ainsi que d’artistes engagés pour la lutte des droits de la femme au King’s College de Londres.

Meghan Markle s’était fringuée d’une tenue très « working girl « pour l’occasion. En effet, elle a opté pour une mini robe d’inspiration rétro avec un col montant et un motif monochrome noir et blanc qui moulait son baby bump. La femme du prince Harry a complété son look d’un blazer « Alexander McQueen« , d’une paire d’escarpins « Manolo Blahnik » ainsi qu’une pochette « Stella McCartney« . A en croire The evening Standard, ladite robe provient de la marque britannique « Reiss » et coûterait 215 euros.

Par ailleurs, cette tenue montre le professionnalisme de la duchesse de Sussex quand il s’agit de défendre ses opinions et aussi participer aux débats sur les droits des femmes. Il faut noter qu’elle était aux côtés de la chanteuse Annie Lennox, du mannequin Adwoa Aboah, de l’ancien Premier ministre australien Julia Gillard, Chrisann Jarrett, la fondatrice de l’organisation Let Us Learn, l’économiste Anne McEvoy et Angie Murimirwa, la représentante de la Campagne pour l’éducation des femmes en Afrique.