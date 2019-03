Ce cliché de Brigitte Macron au Ski ne plaira pas à l’Elysée

En vacance en février dernier, Brigitte Macron a été immortalisée lors d’un ski loin de Paris. La photo qui fait le tour des médias sociaux depuis quelques heures pourrait créer des vagues à l’Élisée.

Une photo de la première dame française Brigitte Macron diffusée sur les réseaux sociaux risque de faire des vagues au palais présidentiel. C’est en toute discrétion que Brigitte Macron, grande amatrice de ski, s’est rendue, avec des membres de sa famille… mais sans Emmanuel Macron, mardi 26 et mercredi 27 février à la station de Val Cenis, dans la vallée de la Haute Maurienne Vanoise, en Savoie. Mais la petite escapade à la neige de Brigitte Macron a été rendue publique par une photo publiée sur le compte Facebook de la boutique Dalcin, le magasin de l’ancien skieur alpin Pierre-Emmanuel Dalcin.

Selon Gala, spécialistes des équipements sportifs pour la montagne, Pierre-Emmanuel Dalcin et ses équipes ont habillé la première dame pour la durée de séjour et n’ont pas pu s’empêcher d’immortaliser la séance. Sur la photo, on peut voir l’ancien spécialiste de descente et de Super G et la première dame Brigitte Macron bien au chaud dans une combinaison et les skis à la main avec en légende « La première dame au shop ».

Bien qu’elle soit innocente, la publication de la photo risque peut-être de ne pas plaire à l’Elysée. Pour cause, le président français Emmanuel Macron, Grand amateur de ski lui aussi, s’est en effet privé de ce petit plaisir à cause de la crise des Gilets jaunes. Il a préféré faire profil bas afin de ne pas susciter la colère de ses détracteurs.