Canal + Bénin: le prix du décodeur HD revu à la baisse (vidéo)

La direction générale de Canal plus Bénin a revu à la baisse le prix du décodeur HD. C’est l’annonce faite vendredi 8 mars 2019 lors d’une conférence de presse.

Après la tombola Ewlizo plus lancée en début d’année, Canal + a enchaîné l’année 2019 avec une offre exceptionnelle sur son matériel. D’après l’annonce faite vendredi, le décodeur HD est au prix promotionnel de 5.000. Selon Yacine Alao, Directrice des ventes de Canal + Bénin, cette offre commence le 8 mars 2019. Pour en bénéficier, il faut souscrire à un nouvel abonnement Canal+ mais ceux qui sont déjà abonnés peuvent échanger leur décodeur classique pour 5.000f seulement. A en croire ses explications, l’installation du matériel est assuré par les techniciens agréés de Canal + gratuitement pour les formules Evasion + et Tout Canal et à 3.000f pour les autres formules avec 6 mois de garantie.

Canal plus pense aux femmes…

A l’occasion de la journée internationale de la femme, Canal plus a également pensé aux femmes dans ses programmes. C’est le point fait par Afoussat Traoré , responsable à la communication de Canal+ Bénin qui a exposé le programme dédié à la femme pour ce mois de mars. Il est à noter que le décodeur HD permet une résolution d’image 4 fois supérieure à celle d’une image en qualité standard. Le matériel offre des couleurs plus réalistes et éclatantes, et rend les détails plus saisissants. De leur série préférée au match qu’il ne faut pas rater, tout devient plus captivant pour les abonnés.

Fin de la tombola Ewlizo plus…

Lors de cette conférence de presse, Canal plus Bénin a procédé à la remise officielle de lots aux gagnants de la tombola Ewlizo plus, une action commerciale adoptée par le groupe Canal plus pour récompenser la fidélité des abonnés. A l’issue de la compétition, Canal + Bénin a fait plusieurs centaines d’heureux gagnants avec près de 6 parcelles de 500m2, 6 téléviseurs connectés (Smart TV HD) et des tonnes de ciment chaque semaine.