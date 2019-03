CAN 2019-Match Bénin vs Togo : En marathon spirituel, les Éperviers ont-ils peur des Écureuils?

Dans un communiqué en date du 19 mars 2019, la Fédération Togolaise de Football a informé le public sportif togolais, qu’il est organisé des offices religieux dans le cadre de la rencontre Bénin vs Togo comptant pour la 6e journée des éliminatoires CAN Egypte 2019. De quoi armer spirituellement le 11 national togolais.

Ce dimanche 24 mars 2019 au stade Général Mathieu Kérékou, les Écureuils du Bénin vont devoir défier la puissance spirituelle du Togo avant de songer à une quelconque victoire. La bataille sera d’abord spirituelle avant d’être sportive. C’est en substance ce que l’on retient des célébrations religieuses initiées par le Togo en prélude à sa rencontre contre le Bénin, comptant pour la dernière journée des éliminatoires CAN 2019. En effet, la Fédération Togolaise de Football(FTF) organise ce jeudi 21 mars 2019 à 18h, une messe d’action de grâces à Brother Home et le vendredi 22 mars 2019 à 13h, une prière musulmane à la grande Mosquée de Lomé puis le dimanche 24 mars 2019 à 09h, un culte protestante à Apégamè. De quoi armer spirituellement les Éperviers qui vont croiser les crampons avec les Écureuils sur une terre réputée celle du « vodoun ». Notons que cette rencontre reste et demeure cruciale et déterminante pour les deux équipes.

Le Togo a-t-il peur du Bénin?

Considéré comme le fief du Vodoun, le Bénin de part son histoire et des événements ahurissants souvent à caractère spirituels qui s’enchaînent au quotidien, fait peur mystérieusement à plusieurs pays. Mais, cette peur devrait aussi s’étendre au cuir rond qui s’avère être une série de divertissement, mais aussi d’enjeux économiques voire politique? On s’interroge. Tout ce qu’on sait, est que des internautes togolais se méfient aussi bien que possible du Bénin auquel ils accrochent le « vodoun ».

Récemment, la chasse aux gaymen déclenchée par la police républicaine, a été la grosse aubaine pour les internautes togolais de traiter de plusieurs noms le Bénin. Dans la majeure partie des cas, les appellations fantaisistes s’articulent autour du terme « vodoun ». Parler du Bénin, c’est tout simplement parler du « Vodoun » pour certaines nations. On comprend ainsi, l’inquiétude de la Fédération Togolaise de Football qui va organiser trois séances de prières en prélude de la rencontre Bénin vs Togo. Une rencontre à caractère prépondérant, crucial et déterminant pour la qualification des deux équipes à la CAN Egypte 2019. Le Bénin pour sa part est à la recherche d’une victoire, synonyme d’une qualification directe pour sa quatrième Coupe d’Afrique des Nations. Cependant, les Éperviers du Togo ne vont certainement pas débarquer au Bénin pour une balade de santé.