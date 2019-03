C1 : vers une finale Barça versus Juve?

C’est la dernière affiche à avoir été déterminée par le hasard et celle qui suscite sûrement le plus d’attentes: Manchester United face au FC Barcelone de Lionel Messi . Tel est le choc des quarts de finale de Ligue des champions, déterminé par le tirage au sort ce vendredi 15 mars 2019, tandis que la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo affrontera l’Ajax Amsterdam. Liverpool hérite pour sa part d’un tirage favorable avec Porto, pendant qu’un duel 100% anglais opposera Tottenham à Manchester City, lors de ces quarts organisés les 9-10 (aller) et 16-17 avril (retour).

Messi versus Pogba

Les ‘Blaugranas’ se mesureront à l’équipe qui a créé la surprise en huitièmes de finale face au PSG (1-3). Pogba, Lukaku, Rashford et consorts seront les menaces de la seule équipe espagnole toujours vivante dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. L’aller se disputera à Old Trafford entre les 9 et 10 avril et le retour au Camp Nou, les 16 ou 17 de ce même mois. Le vainqueur de cette rencontre sera ensuite opposé à Liverpool ou Porto en demi pour valider son billet pour la finale au Metropolitano de Madrid.

Cristiano face à l’Ajax

De son côté, la Juventus de Cristiano Ronaldo auteur d’un triplet spectaculaire en 8e de finale face à l’Atletico Madrid va croiser les crampons avec l’Ajax Amsterdam, qui a réalisé la surprise pour avoir éliminé le Real, triple champions du monde et le tenant en titre de la ligue des champions en 8e de finale.

« Je ne suis ni heureux ni malheureux. L’Ajax a éliminé le Real donc ils ne plaisantent pas », a prévenu Pavel Nedved, l’ancien meneur de jeu devenu vice-président de la Juve, sur le site de l’UEFA. « Je les ai beaucoup aimés contre le Real donc nous allons devoir être très prudents », a-t-il averti.

Pour les amoureux d’histoire du foot, Juventus-Ajax , c’est aussi deux finales de C1 en 1973 et 1996, la première gagnée par le grand Ajax des années 70, la seconde par la Juve, qui court toujours depuis après un nouveau sacre en Coupe d’Europe…

Vers une finale Barça – Juve ?

Le vainqueur du quart de finale entre l’Ajax et la Juve sera opposé au tour suivant à un club anglais, Tottenham ou Manchester City, c’est selon. L’autre demi-finale opposera le vainqueur de Liverpool-Porto et celui de Manchester United-Barça. Les demi-finales aller se joueront le 30 avril et le 1er mai, une semaine avant la manche retour prévue les 7 et 8 mai. Une finale Barcelone-Juventus mettant aux prises les quintuples Ballon d’or Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, héros de leur équipe en huitièmes de finale, pourrait donc se tenir le 1er juin au stade Metropolitano à Madrid.