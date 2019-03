Burkina-Faso – Lutte contre le terrorisme: l’armée lance l’offensive « Otapuanu »

Les Forces armées nationales mènent actuellement une opération de sécurisation dans les régions de l’Est et Centre-Est du Burkina. Cette opération est dénommée « Otapuanu », selon un communiqué de l’état-major général des armées.

L’armée du Burkina-Faso vient de lancer une nouvelle offensive pour traquer les terroristes et les mettre hors d’état de nuire. Il s’agit de « Otapuanu », une opération militaire destinée à la sécurisation des régions de l’Est et Centres-Est du pays contre toutes attaques armées.

« Dans le cadre de la sécurisation du territoire national, les Forces armées Nationales conduisent une opération dénommée « Otapuanu » dans les régions du Centre-Est et de l’Est du Burkina Faso, mentionne le communiqué.

Selon Wakat Séra, l’état-major général des armées a témoigné « la gratitude et la reconnaissance des Forces armées nationales à l’endroit du peuple burkinabè pour son soutien », et a invité les populations des régions du centre est et de l’est au respect des consignes de sécurité prescrite en particulier le couvre-feu et à redoubler de vigilance afin de faciliter l’action des forces engagées.

Cette nouvelle offensive de l’armée fait suite à leur participation au Flintlock 2019, qui est le plus important exercice annuel des forces d’opérations spéciales du Commandement des États-Unis pour l’Afrique et vise à renforcer la capacité des armées à lutter contre les organisations djihadistes et à protéger leurs frontières. Au total, 2000 militaires des forces spéciales de 31 partenaires africains et occidentaux ont participé au Flintlock 2019 sur plusieurs sites. Notons que dans le Sahel et l’Est, au moins 200 assaillants ont été déclarés neutralisés après plusieurs opérations de l’armée.