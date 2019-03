Bruxelles: alerte risque d’exposition de bombe à la Commission européenne, le quartier bouclé

Une agence de consultance qui sous-traite pour la Commission européenne et qui est installée dans la rue Breydel a reçu un appel ce matin indiquant qu’une bombe allait exploser.

A priori, la situation est sous contrôle pour le moment. « Cette firme a reçu un appel vers 10h30 indiquant qu’une bombe allait exploser », a déclaré Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles. « Un périmètre de sécurité a été dressé. Les pompiers et des policiers avec chiens sont présents sur place. Une quarantaine de personnes ont été évacuées ».

La police fédérale a également été appelée en renfort. L’opération est toujours en cours.

Le correspondant du journal britannique The Telegraph James Crisp a fait état de la fermeture de plusieurs rues du quartier européen de Bruxelles après une alerte à la bombe:

Street in heart of Brussels EU quarter closed during bomb scare. Britain's embassy to the EU is on the street which has been cordened off. Staff not at liberty to comment. pic.twitter.com/DJnNTIbFYt — James Crisp (@JamesCrisp6) March 19, 2019