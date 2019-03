Brigitte Macron: ce lieu secret où elle aime passer ses soirées sans son mari

La première dame française Brigitte Macron a un lieu secret où elle aime passer ses soirées sans son époux, le président Emmanuel Macron.

Brigitte Macron a annoncé il y a quelques semaines qu’elle est heureuse sous les ors de l’Elysée. Mais le magazine Vanity Fair rapporte que le petit paradis de la première dame se trouve ailleurs et qu’elle aime y passer du temps…sans son époux malgré la décoration de l’Elysée à son goût. La nouvelle a été annoncée par la journaliste Sophie des Déserts, auteur d’un article qui se veut un portrait intime et sans concession de Stéphane Bern. Selon Vanity Fair, le petit paradis de la première dame ne serait autre que la demeure de son grand ami Stéphane Bern: « C’est un ­refuge les soirs de solitude, quand les obligations présidentielles l’éloignent de son époux. Brigitte Macron apprécie ce petit hôtel du XVIIIe siècle posé au cœur de Pigalle, à l’abri des regards ».

L’article décrit ce lieu comme un havre de paix: « l’âme de Victor Hugo, qui vécut quelque temps ici, danse dans les hauts plafonds ; la décoration est soignée, salon art déco tout en tonalités grège, coussins léopard, toiles modernes, buste churchillien sur la cheminée et le sous-sol déborde d’archives, de livres, de bons vins ». Il s’agit pour la première dame d’un environnement « tellement plus libre et joyeux qu’à l’Élysée » qui plairait particulièrement à Brigitte Macron. A l’en croire, les deux amis s’y retrouvent pour dîner et refaire le monde, évoquant l’action d’Emmanuel Macron ou leur passion commune pour l’art et le patrimoine. Brigitte Macron aurait même glissé : « On est au paradis ».

Toutefois, l’article ne dit pas ce qu’Emmanuel Macron, ouvertement jaloux de l’amitié de son épouse avec Stéphane Bern, pense de ces soirées délicieuses qu’elle passe loin de lui.