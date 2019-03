Brigitte et Emmanuel Macron en vacances romantiques au ski

La première dame française Brigitte Macron était en vacances romantiques au ski avec son époux le président Emmanuel Macron , vendredi 15 mars 2019.

Il y a quelques mois, le coupe Macron s’est interdit des voyages romantiques surtout au Ski à cause des Gilets Jaunes. Mais ce week end, Brigitte et Emmanuel Macron ont décidé de s’offrir du bon temps à la neige avec un accoutrement composé de Doudoune, moonboots et bonnet en laine. Les amoureux de l’Elysée se sont rendus à la Mongie, station qu’ils connaissent bien perchée dans les Hautes-Pyrénées. Ceci fait suite au voyage du président au Kenya, où il a assisté au One Planet Summit. Selon Elle, Brigitte était déjà sur place en compagnie d’amis du couple.

« Je vais passer deux-trois jours ici pour me ressourcer, retrouver des paysages et des visages amis, avant de repartir sur les pistes. Je suis content de voir les Pyrénées comme ça, radieuses, même si je sais que ça a été plus difficile à Noël. Mais il y a ici, et Eric en est un exemple, des gens qui ont envie de faire bouger les choses. Il faut concilier l’authenticité de ces vallées et une croissance autour du tourisme. J’ai vraiment à coeur que ce territoire se développe. » a déclaré Emmanuel Macron au quotidien La Dépêche en mettant en exergue, son amour inconditionnel pour la station la Mongie. Il a également rassurer ses compatriotes français que cette « parenthèse pyrénéenne » n’altère en rien son défi du moment, la crise des « Gilets Jaunes ».

Mais ces vacances qui devraient durer jusqu’à ce dimanche 17 mars 2019 ont été écourté par l’acte 18 des gilets jaunes.