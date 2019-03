Brexit: May dans la tourmente, la presse s’invite dans le débat

L’ annonce surprise de John Bercow, le président de la Chambre des communes, domine la Une des quotidiens britanniques ce mardi 19 mars, après sa décision d’exclure un troisième vote sur l’accord de retrait de la grande Bretagne de l’Union européenne. Une décision qui est perçue comme un rebondissement dans le dossier du Brexit.

La majeure partie de la presse britannique n’a pas fait de cadeau au président de la chambre des Communes, John Bercow. Elle l’accuse d’avoir provoqué une crise constitutionnelle. Le Daily Express le rebaptise « Le pourfendeur du Brexit » et s’étrangle de rage face à un président de la Chambre des communes qui pourrait obliger Londres à implorer Bruxelles de lui accorder un report pouvant « durer des mois ».

La Daily Mail n’est pas tendre non plus avec John Bercow, le traitant de « moulin à paroles despotiques» quand le Times le traite de « vandale surexcité » accusé par le gouvernement de « saboter le Brexit » et l’accord de divorce de Theresa May. De leur côté, le Telegraph et le Guardian sont pour une fois d’accord et parlent de « chaos constitutionnel » qui va contraindre Theresa May à demander aux Européens une longue extension.

Quelle alternative pour Theresa May ?

En attendant, la Première ministre s’est enfermée avec ses conseillers pour trouver une parade à cette décision. Une des options considérées, selon un ministre, serait de « laisser les députés décider d’ignorer ou non la convention vieille de 400 ans invoquée par John Bercow ».La Première ministre n’arrivait pas de toute façon jusque-là à rassembler une majorité en faveur de son accord de divorce. Elle pourrait donc se rendre au sommet européen à Bruxelles jeudi et vendredi pour demander une extension de la période de négociation du Brexit dont la durée dépendrait de l’approbation de son accord au Parlement.