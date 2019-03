Brexit: l’étau se resserre autour de Theresa May

Le nouvel échec de Theresa May suscite beaucoup d’agacement à Bruxelles et plonge l’Union européenne dans une grande incertitude. Hier mardi, les députés britanniques ont une nouvelle fois bloqué la voix de la sortie de l’UE à Theresa May.

Les réactions ont été bien plus sèches et désabusées qu’elles ne l’avaient été lors des précédents échecs de Theresa May au parlement. «Il y a beaucoup de ressentiment à Bruxelles», résume un diplomate européen. Mardi soir, les parlementaires britanniques ont rejeté une nouvelle fois l’accord proposé et négocié par Theresa May. Quelques minutes seulement après ce vote décisif, les dirigeants européens ont pris acte de la nouvelle défaite de la première ministre britannique. «Nous regrettons le résultat du vote de ce soir et sommes déçus que le gouvernement britannique n’ait pas été capable de réunir une majorité sur l’accord de retrait accepté par les deux parties en novembre», ont indiqué de concert les porte-parole de la Commission et du Conseil européen.

Certes, personne à Bruxelles ne pariait sur un tel miracle et beaucoup avaient même anticipé un rejet de l’accord de retrait. Mais cette cinglante défaite vient conforter les positions du chef de file des conservateurs le député Jeremy Corbyn qui estime que « ces sont les politiques intérieures qui ne profiteront pas à l’Europe » montrant ainsi quelques limites du projet proposé par May.

Vers un « No deal »?

Avec ce nouveau rejet de l’accord de retrait, le premier ministre britannique se trouve dans une position très peu confortable. Pour sauver les meubles, le parlement va se pencher une nouvelle fois sur la possibilité d’un retrait sans accord, ce qui pourrait coûter très cher aux britanniques. Dans ce climat, deux votes sont encore programmés aux Communes. Ce mercredi soir, les parlementaires britanniques sont appelés à voter pour savoir s’ils sont favorables à une sortie de l’UE sans accord. Et le jeudi, ils devront se positionner sur la question du report du Brexit. Une prochaine réunion des ambassadeurs est prévue vendredi matin.