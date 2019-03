Booba traite Kaaris de sang impur sur Instagram

Après être passé sur l’émission Touche pas à mon Poste, il y a quelques jours, pour signer en direct le contrat du combat en Suisse, Booba met la pression à son adversaire Kaaris afin qu’il le signe aussi en retour. Il va un peu plus loin et se met à l’injurier sur le réseau social américain Instagram.

Booba qui déteste Kaaris veut forcement combattre contre lui. Et c’est pourquoi, il tient à organiser un combat dans un octogone , afin de mettre fin au clash. Il y a quelques jours seulement , le Duc de Boulogne était sur l’émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, afin de signer le contrat du combat en direct.

Cependant, il revient relancer le rappeur de 93 pour qu’il signe et se met aussi à l’insulter. Booba a donc publié une série de vidéos sur des combats.« 20K, 1 million, 1 grec, peu importe moi j’ai signé. Tu as tellement peur Arment… Signe et met ta famille et Linda au premier rang y vont ressortir tachés de ton sang impur!!! L’octogone te hantera toute ta vie… Tu vends R t’es au bout. Même la zumba marche plus pour toi petite tchoin. Tu peux chanter qu’en discothèque. Ta seule issue c’est la bagarre! Tu veux pas rouler en féfé comme ton papa?? 🤣🤣🤣 @shc_mma #vraieorganisation #octogone #épisodefinal 🇨🇭@kaarisofficiel1 », a t-il aussi posté sur Instagram.

Il faut rappeler qu’il y a plusieurs mois qu’on entend parler du combat de ces deux rappeurs dans un octogone. Il y a même un son qui a été fait pour ça par Kaaris. Mais ledit combat met du temps pour se tenir. Tantôt c’est le Duc de Boulogne qui fait un contrat que Kaaris refuse, tantôt c’est Kaaris qui le fait et Booba refuse.

Par ailleurs, l’animateur Cyril Hanouna a donc pris les choses en main. Booba vient une fois encore de signer le contrat dans son émission , mais Kaaris refuse de signer , car il exige que le combat ait lieu en Tunisie.