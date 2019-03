Bon à savoir: récupérez vos photos, vos conversations supprimées sur Facebook, c’est désormais possible

Il arrive des fois de supprimer sous l’effet de la colère ou de la peur des conversations, des photos, …dont on a par la suite besoin. Eh oui! c’est désormais possible de les récupérer et même tout ce que Facebook garde sur votre compte. Découvrez comment procéder ici.

Lorsqu’on parle de « tout ce que Facebook sait de nous« , on en surestime peut-être la portée, tout en sous estimant le volume. Le réseau social, dont le business repose sur la précision des données qu’il détient de votre compte, garde en effet en coulisses bon nombre d’informations qui n’apparaissent pas -ou plus- sur votre page Facebook.

Mais vous pouvez désormais avoir accès à toutes ses informations plus ou moins simplement , selon ce que vous désirez précisément. Et même si vous n’avez pas des informations effacées à récupérer, l’exercice est pédagogique. Il pourrait bien vous pousser à choisir plus sagement ce que vous partagez ou non et vous remettre en mémoire des moments oubliés de votre vie récente, que Facebook, lui, n’oublie pas. Un voyage dans le temps en quelques clics.

Pour le faire, voici donc comment procéder:

1- Allez dans le menu « Paramètres »

Le plus simple est de faire ce qui suit dans un navigateur web, plutôt que dans l’interface de l’application mobile. Une fois que vous serez connecté sur votre compte, cliquez sur le petit triangle à l’envers qui se trouve en haut à droite, tout au bout de la barre de menu bleue. Faites défiler le menu, puis sélectionnez « Paramètres ».

2-Cliquez sur « Vos informations Facebook »

Dans la liste des options qui se trouve à gauche, cliquez sur « Vos informations Facebook ». Une nouvelle page va s’ouvrir, avec la liste des données, triée par type, ce que Facebook détient sur vous. De quoi accéder rapidement à des messages, des photos, voire tout ce qui permet à Facebook de cibler les publicités qui s’affichent devant vous.

3- Explorez… ou sauvegardez

Selon ce que vous cherchez précisément, deux options s’offrent ensuite à vous : vous pouvez explorer dans ce menu les informations de votre compte. Vous pouvez aussi choisir de télécharger dans un fichier ZIP toutes ces informations, ainsi que quelques autres. C’est ici que vous pourriez en effet retrouver certaines données effacées récemment, mais que Facebook n’a pas encore fait disparaître de ses sauvegardes. Une exploration manuelle, dans les sous-dossiers de fichiers stockés dans l’archive, de quoi vous entraîner, pour le jour où vous voudrez sauvegarder vos données avant de quitter définitivement le réseau social.