Bon à savoir: pourquoi WhatsApp supprime des milliers d’utilisateurs de versions non officielles de l’application?

WhatsApp a décidé de bannir les dizaines de milliers d’internautes ayant utilisé une version non officielle de l’application de messagerie. D’après la filiale de Facebook, cette suppression sera désormais automatique. Et pour cause, ces applications modifiées représentent de graves risques pour les utilisateurs.

« Les applications non prises en charge, telles que WhatsApp Plus et GB WhatsApp, sont des versions modifiées de WhatsApp. Ces applications non officielles sont développées par des tiers et violent nos conditions d’utilisation » explique WhatsApp dans un communiqué. Il invite donc ses utilisateurs à ne plus se servir de ces applications clonées pour effectuer l’installation de la version officielle. Il avait même envoyé des messages d’avertissement à ces derniers.

Par ailleurs, cette suppression de ces utilisateurs d’applications modifiées vise leur bien.« WhatsApp ne prend pas en charge ces applications tierces car nous ne pouvons pas valider leurs pratiques de sécurité » précise-t-il dans le communiqué. Il poursuit en notifiant que la firme n’a pas la possibilité de s’assurer que les messages resteront bien cryptés, s’ils se servent d’une application tierce. Il ajoute que dans certains cas, il pourrait même s’agir d’une application vérolée, qui a été mise en ligne par un pirate afin de siphonner les données ou messages privés de ces utilisateurs là.

Il faut noter que pour récupérer l’accès à leur compte WhatsApp, les utilisateurs bannis doivent télécharger la version officielle de l’application. Mais cette opération se fera juste sur un bout de temps. Cependant, Whatsapp ne garantit pas qu’il conservera l’historique de ces personnes ayant une application clonée.