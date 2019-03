Bon à savoir: ce que vous ignorez de la vertu des différentes couleurs de bougie

La bougie est un objet fait à base d’un corps gras et d’une mèche enflammée. Il en existe de plusieurs couleurs. Mais à quoi servent les bougies ? Pourquoi les utiliser ? Les réponses à ces questions seront sûrement orientées vers la foi, la spiritualité…

Savoir utiliser les bougies et connaître ses couleurs et vertus pour chaque séance de prière ou rituel est aussi important pour que le résultat ne soit pas mauvais, ou que l’on n’atteigne pas l’objectif recherché. C’est pourquoi, wemystic conseille de faire attention, car pour toutes les séances, peu importe l’objectif, il faut toujours rechercher les couleurs et vertus des bougies idéales.

La bougie noire

Elle est exclusivement utilisée dans les rituels et par des personnes expérimentées, car ce type de bougie attire la bonne ou mauvaise énergie. Elle est comme une éponge qui attire quelque chose pour vous.

La bougie bleue

C’est la couleur du mystère, de la tranquillité et de la protection. Une bougie bleue allumée aide à lutter contre la peur, assure l’équilibre spirituel de l’environnement. Cette couleur de bougie protège la gorge, le larynx, le pharynx, la langue, les cordes vocales et la parole.

La bougie verte

Elle aide à la réalisation des rêves et objectifs. Cette couleur récupère aussi l’énergie vitale. Il est préférable de l’allumer quand vous vous sentez fatigués. La bougie verte est également utilisée dans les rituels de fertilité et de l’abondance. Elle symbolise la fidélité et la sagesse. Elle renforce les os, surtout pour les personnes du troisième âge.

La bougie rose

Elle symbolise l’amour et les relations, suscite l’attirance et intensifie les sentiments. Idéal pour un bon métabolisme, pour les cheveux et les fonctions rénales.

La bougie blanche

C’est l’inspiration pour le réveil spirituel (et la protection). Elle représente aussi la mère et est excellente pour fortifier l’imagination, la créativité et la fertilité. Cette couleur de bougie purifie l’organisme et aide, surtout, dans la guérison de maladies gastriques.

La bougie orange

C’est l’énergie, le bonheur et la force du soleil. Elle a la force innovante et la créativité.

La bougie jaune

Elle représente la force, le mouvement, les idées et la communication. Cette bougie est étroitement liée à l’esprit et aux relations sociales. La bougie de miel est jaune, et comme la douceur du propre miel, elle représente l’affection.

La bougie lilas ou violette

C’est la couleur de la spiritualité et de Saint Germain, le maître de la flamme qui aide le karma, mais aussi la purification de notre être. Elle agit sur le pancréas et le métabolisme endocrine. Cette couleur de bougie aide les personnes contre les divers types de dépendance, comme la cigarette, l’alcool et les médicaments.