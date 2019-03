Blaaz: ses leçons de morale au rappeur Adinon Le Nerveux

Vendredi 1er mars 2019, le rappeur béninois Blaaz a, comme annoncé, dévoilé sa réplique au clash “Malle arrière” de Adinon Le Nerveux publié le même jour. Intitulé La messe d’enterrement, il s’agit d’une “leçon du rap game” de Blaaz à Adinon Le Nerveux.

“Messe d’enterrement, Adinon Le Nerveux 2010 – 2019” peut on lire sur l’affiche de la réplique au son Malle Arrière de Adinon Le Nerveux. Loin d’une d’une réponse du berger à la bergère, le rappeur béninois Blaaz s’est beaucoup plus mis dans la peau d’un donneur de leçon. D’après Blaaz, le défier a été la pire erreur de Adinon Le Nerveux. C’est pourquoi, il l’invite à se ressaisir et à prendre son destin en main.

Me défier, c’est ça ta pire erreur, ressaisis toi co*na*rd… c’est à cause des mecs comme toi que l’Afrique n’avance pas,Tu es la*d, Dieu t’a crée par défaut, tu es recherché parce que tu n’as plus de flow b*tard. Paix à ton âme petit…”

Adinon va t-il pourvoir répliquer après cette messe enterrement? Difficile de le dire. Toutefois, Blaaz a promis lui envoyer un médecin. “Après ce son, j’envoie un docteur soigner tes blessures”. Aussi s’est-il permis de donner quelques leçons de morale au rappeur: