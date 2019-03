Bénin: une simulation de l’armée crée la panique au stade Mathieu Kérékou

Un exercice de simulation de bombe piégée mené par une unité des forces de l’ordre béninoise, a créée la panique au stade de l’amitié de Cotonou au crépuscule de ce jeudi 7 mars 2019.

Un sac inhabituel déposé sur l’esplanade du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou a créée une panique et une psychose sans précédent aux usagers. Ces derniers ont soupçonné la présence d’une bombe et ont redouté son explosion. Conscient de la puissance de nuisance d’une bombe, plus les minutes passaient, plus les gens devenaient hystérique à l’idée que le fameux colis s’explose. Combien de morts, de blessés et quel serait l’étendue des dégâts ? Telle est la question qui trottait dans la tête des riverains du stade Mathieu Kérekou.

Dans la foulée, une ligne rouge a été tracée par les forces de l’ordre. Mais au final, d’après des informations de source policière ce n’était qu’un exercice de l’armée béninoise entrant dans le cadre d’une simulation de bombe. Il fallait donc du temps pour se rendre compte qu’il y ’ avait plus de peur que de mal. « Les unités sont encore sur place(…) On attend d’échanger avec le chef d’unité qui se trouve pour le moment dans la zone rouge où nous ne pouvons pas avoir accès », informe notre envoyé spécial qui ajoute : « On vient de discuter avec le chef d’unité. Il nous a confié qu’il s’agit d’un exercice ».

Ses genres d’exercices de simulation d’attentat partant d’un scénario catastrophique tel qu’un avion suicide ou une bombe placée dans un lieu public, permettent aux forces de sécurité de bien se préparer, afin de faire une démonstration spectaculaire pour désamorcer une bombe si d’éventuels cas d’attentats se présentait.