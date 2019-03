Bénin: un gros gâteau en sac offert à Ulrich Adjovi pour son anniversaire (photos)

Ulrich Adjovi, Président du Groupe Empire, célébrait hier 04 mars 2019 son anniversaire. Lors de la célébration de cette journée, il a reçu de la part de ses amis, un incroyable cadeau d’anniversaire.

Une fête surprise a été organisée lundi 04 mars dernier pour rendre inoubliable l’anniversaire de Ulrich Adjovi, Président du Groupe Empire. A l’occasion de cette soirée organisée au CHILL N GRILL par Mr Sohad Barbar cofondateur du groupe Empire, le gâteau d’anniversaire a été fabriqué sous forme de sac d’homme d’affaires.

En effet, ce gâteau d’Anniversaire sous-forme de sac BERLUTTI coupé au CHILL N GRILL comme l’indiquent les images est l’œuvre de Mr Chehade Houtayek et de Mr Georges El Moujabber du Cornetto. Le ministre béninois de la culture, des sports et du tourisme Oswald Homécky était présent à cette fête. Le Groupe Empire est le premier groupe panafricain spécialisé dans le divertissement en Afrique noire. Implanté au Bénin, le groupe regorge en son sein d’une vingtaine de structures. Son siège étant à Cotonou et plus précisément dans la Haie Vive; le groupe intervient dans le domaine du divertissement, de la restauration et de l’événementiel. L’aventure débute en 2012 par la réalisation de leur première acquisition qui n’est autre que le Calypso New Lounge Bar. Dès lors, il poursuit sa croissance avec la création de plusieurs autres structures au Bénin dont le Seven Night -club, le Domino Express qui est l’unique restaurant ouvert 7j/7. Le groupe empire s’est également doté d’une agence de communication, Tam Tam communication qui est la seule référence en matière de communication, d’organisation de grands événements.

En 2017, le groupe empire s’est lancé dans la production de spectacles de haut niveau ce qui l’amena à ériger le Concerto spectacle et night-club qui est la salle de spectacle la mieux équipée au Bénin. Grâce à cette initiative, plusieurs concerts et spectacles ont vu le jour. Ce succès est également l’oeuvre des 500 employés qui composent le groupe au Bénin et ailleurs. Il a plusieurs ambitions et envisage de laisser sa marque dans le domaine du divertissement pour que l’Afrique soit dotée de plus d’infrastructures de loisirs et de divertissement et qu’elle soit non seulement le futur mais aussi le présent.