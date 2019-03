Match Bénin -Togo: ce que Michel Dussuyer attend des supporters

En conférence de presse, le jeudi 14 mars 2019, Michel Dussuyer a expliqué ses choix, quant à la liste de 23 Écureuils contre le Togo dans l’ultime match sur la route de la CAN 2019. Le technicien pour réussir cette qualif attend quelque chose du public béninois.

Le sélectionneur ébloui par le soutien du public lors de l’historique victoire contre l’Algérie n’a pas manqué de lancer un message à la vague « Jaune ». « L’apport du public est important, car il permet aux joueurs de se sublimer. On a les moyens de bien faire. On veut que le public ait confiance en nous. C’est un public qui nous aime. J’ai aimé la réaction du supporter lorsque nous avions été réduits à 10 contre l’Algérie (match gagné 1-0 à domicile Ndlr) ». C’est donc cette réaction que Dussuyer attend tout au long du match pour faire échec au Togo et ensemble prendre la direction de l’Egypte pour la CAN 2019.

En ce qui concerne la méthode pour y parvenir, le technicien français a son secret. « J’ai mon schéma de bataille dans la tête. On doit avoir une équipe solidaire, qui soit déterminée. Et qui a de la générosité dans l’effort. Des matchs comme ça se joue sur des détails. On passera par des périodes difficiles et on fera passer les togolais par des périodes difficiles aussi », a-t-il conclu.