Bénin – Suspension de salaire à des agents de la fonction publique: les clarifications

Pendant que certains agents de la fonction publique percevaient leur dû du mois de février, d’autres, bien qu’ils se soient acquittés de leur cahier de charge ne sont pas entrés en possession de leur compensation financière pour ce mois pourtant révolu.

Certains fonctionnaires de la fonction publique béninoise, au nombre de 2000 environ, ont vu leur salaire suspendu ce mois de février. Selon les informations reçues, ces agents de l’Etat ne se sont pas fait enregistrer pour des raisons inconnues.

En effet, en Janvier 2017, le gouvernement béninois, a décidé de faire réaliser un audit des effectifs de la Fonction publique par un Cabinet spécialisé. Dans le cadre de cette mission d’audit, le gouvernement a autorisé le recensement sur toute l’étendue du territoire et ce, à partir des circonscriptions scolaires, des occasionnels, des éducateurs, éducatrices et communautaires recrutés par les communautés à la base, qui servent le système éducatif béninois depuis 2007 et années antérieures et qui sont restés aux postes jusqu’en 2016.

Ce recensement est motivé, entre autres, par les irrégularités qui ont jalonné le processus de reversement en agents contractuels de l’Etat, les agents dits occasionnels (occasionnels des structures centrales et déconcentrées, éducateurs, éducatrices, communautaires).

Mais certains fonctionnaires se sont abstenus de se faire enregistrer. Les noms de ces derniers ne figurant plus dans la base de données du ministère de l’économie et des finances, la présente mesure de suspension de salaire vise à amener ceux qui ne sont pas fictifs et qui, pour diverses raisons, ne s’étaient pas présentés au recensement à se manifester, selon nos sources. Et à l’ère du numérique, cela ne peut être que fâcheux, surtout pour l’agent en cause considéré ainsi comme fictif.

Selon les informations reçues du ministère de l’Economie et des Finances, les agents qui n’ont pu se faire enregistrer, pour une raison ou une autre, peuvent encore pallier ce manquement en se rapprochant de la direction générale du Budget pour les formalités d’usage à accomplir, auquel cas, ils se verront aussitôt rétablis dans leur droit de percevoir leur salaire, leur situation étant ainsi régularisée.