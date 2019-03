Bénin – Sortie de crise politique: les suggestions de Clotaire Olohidé aux parlementaires

L’ expert aux questions électorales, Clotaire Olihidé est préoccupé par respect du délai constitutionnel qui fixe la fin du mandat parlementaire en cours actuellement au 15 Mai 2019. La représentation nationale dans sa recherche de solution pour une sortie de crise doit tenir compte de cette date limite.

A l’issue des échanges ce mercredi 6 mars 2019 entre le président de la république et la classe politique, le président Patrice Talon a renvoyé les parlementaires à la modification des textes de loi régissant l’organisation des élections. Cette mission confiée à l’assemblée nationale ne peut se faire que dans un contexte consensuel entre les différents acteurs politiques. En effet, selon le protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité régionale, le consensus entre acteurs politiques est la seule condition pour modifier les textes électoraux six mois avant la tenue de l’élection.

A lire aussi: Bénin: réaction du BMP après la rencontre entre Patrice Talon et la classe politique

Se fondant sur cette exigence, l’expert aux questions électorales estime que la représentation nationale doit éviter d’élaguer le code électoral et la charte des partis politiques. Pour lui, il ne serait pas utile de vouloir mettre de côté les textes actuels. Il suffira de prendre des lois dérogatoires pour régler les difficultés engendrées par l’application de ces textes. Les députés doivent éviter de se fermer en cherchant à toucher aux dispositions des lois actuelles. Il doivent éviter de remettre en cause le système en cours en cherchant à modifier la charte des partis politiques et le code électoral.

Il justifie sa position par le fait que le mandat parlementaire est cadré dans un délai constitutionnel. Ce délai prend fin le 15 Mai 2019. Vouloir aller au fonds des lois actuelles pourrait créer d’autres difficultés. Aussi suggère-t-il que des lois dérogatoires soient prises pour régler les difficultés constatées.