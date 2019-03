Bénin – Situation politique: le cri de cœur du médiateur de la République

Le médiateur de la république, Joseph Gnonlonfoun a tenu dans la matinée de ce Mardi 12 Mars 2019 un point de presse pour se prononcer sur la situation socio-politique du pays. Pour une sortie de crise, il invite chaque béninois à taire son égo.

La situation socio-politique du pays ne laisse pas indifférent le médiateur de la république qui, à travers un point de presse au siège de l’institution à Porto Novo a lancé un appel de cœur aux responsables à divers niveaux du pays et aux citoyens. Selon le médiateur de la république, pour sortir de l’impasse actuelle, « chacun d’entre nous doit retenir son égo et rechercher l’harmonie dans un patriotisme exigeant et engageant »; indique-t-il. Pour se faire, il faut se résoudre au devoir de s’asseoir car estime-t-il, nul n’a le monopole de la vérité.

Pour lui, si tout le monde a un rôle à jouer pour une sortie de crise, les « anciens » ont encore plus un rôle historique à jouer pour un retour à la normale de la situation du pays. « Je leur demande en toute politesse et en toute humilité de nous aider » lance-t-il à l’endroit des anciens chefs d’Etat et des leaders politiques à l’instar du président Bruno Amoussou. Il attire par ailleurs l’attention des dirigeants sur le fait que le pouvoir est un service à l’endroit du peuple. Pour le président Joseph Gnonlonfoun, le salut dans la crise actuelle dépendra de la capacité que nous avons de nous asseoir pour discuter en toute sincérité et humilité pour l’intérêt supérieur du pays. C’est ce sursaut patriotique qui est demandé à chacun de nous pour sortir de la situation actuelle, conclut-il.