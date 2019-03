Bénin: signature d’une convention de partenariat entre Blue Diamond et Trace

Au Bénin, la maison de production Blue Diamond a signé samedi 09 mars 2019, un accord de partenariat avec Olivier Laouchez, Président Directeur Général de Trace.

Blue Diamond est désormais la régie publicitaire de Trace qui dispose de 27 chaines dont Trace Africa et Trace Urban. Ceci fait suite à la signature d’une convention de partenariat portant sur la régie publicitaire des chaînes de télévision sur les territoires du Bénin et du Togo entre Sidikou Karimou, Président de Blue Diamond et Olivier Laouchez, Président Directeur Général de Trace. A travers ce partenariat, les deux partenaires envisagent ensemble la création de chaines de radio FM au Bénin et au Togo en fonction des opportunités locales dans les meilleurs délais.

Sidikou Karimou , un professionnel des agences media indépendantes, a, à son actif, la création de la première agence media béninoise qui vise à devenir le leader de la fourniture de données qualitatives et quantitatives d’aide à la décision media et communication. Une mission qu’il assure sous la supervision du Conseil d’Administration présidé par le fondateur d’Harmonies, Adama Ballo. A ce titre, Sidikou Karimou dirige le groupe et ses 3 marques : Harmonies, Phoenix, Acuité.