Bénin: Sacca Lafia aux trousses des détenteurs d’armes sans autorisation

Au Bénin, pour détenir des armes à feu, il faut satisfaire à des exigences prévues par des normes en à la matière. Mais il est constaté que certains individus détiennent des armes à feu sans aucune autorisation des structures compétences. Dans un communiqué en date du 04 mars 2019, le Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique rappelle les règles en la matière et donne un ultimatum.

Les détenteurs d’armes à feu sans autorisation ont désormais du soucis à se faire. En rappelant la condition pour la fabrication, cession, acquisition et détention des armes à feu, le Ministre Sacca Lafia donne un ultimatum à tous les fabricants et détenteurs d’armes à feu, de munitions et d’autres accessoires d’armements et qui ne respectent pas les conditions légales, à impérativement les déposer au niveau du commissariat le plus proche.

Communiqué du Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique