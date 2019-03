Bénin – Rencontre mission CEDEAO-opposition: Toléba l’indésirable ?

La rencontre prévue ce mercredi 06 mars 2019 entre les principaux partis d’opposition et la mission de la commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ( CEDEAO) s’est tenue comme prévue à Golden Tulip Hôtel de Cotonou. Les principaux partis politiques de l’opposition tels que les Forces Cauris pour un Bénin Emergeant (FCBE) de l’ancien président Boni Yayi, l’Union Sociale Libérale (USL) de Sébastien Ajavon et le parti Restaurer l’Espoir de Candide Azannaï, ont effectivement répondu à l’appel de la mission de la CEDEAO. L’indésirable aura été le parti Force Cauris pour le Développement du Bénin (FCDB) de l’ancien directeur de la SOBEMAP Soumanou Toléba.

L’ancien directeur de la Société béninoise de manutention portuaire Soumanou Toléba et son parti Force Cauris pour le Développement du Bénin (FCDB) ont été les indésirables à la rencontre de ce mercredi entre les principaux partis de l’opposition et la mission de la commission de la CEDEAO.

Très tôt ce matin, Soumanou Toléba et quelques membres de son parti se sont présentés à Golden Tulip Hôtel de Cotonou. L’objectif est de prendre part aux discussions entre les partis de l’opposition et les émissaires de la CEDEAO. Mais c’est avec une rage que les responsables des partis d’opposition ont accueilli celui qu’ils ont appelé ‘’intrus’’. Ils ont alors demandé à Toléba et les membres de son parti de vider purement et simplement la salle.

Pour les responsables des différents partis d’opposition présents à la rencontre, la Force Cauris pour le Développement du Bénin (FCDB) de Soumanou Toléba est un ‘’faux parti d’opposition. » Ils ont reproché à Toléba et ses partisans de n’avoir jamais participé aux combats de l’opposition depuis la création de leur parti. Pour éviter toute dégénérescence de la situation, Soumanou Toléba et ceux qui l’ont accompagné se sont rapidement exécutés. C’est donc avec humiliation que Soumanou Toléba et les siens ont quitté la salle avant le démarrage de la rencontre entre l’opposition et la mission de la CEDEAO.

Il faut noter qu’aucune déclaration n’est faite à la presse à l’issue de la rencontre tenue à huis-clos ce mercredi 06 mars 2019.