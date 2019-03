Bénin: réaction de deux exilés après la publication des listes des partis retenus pour les législatives

La commission électorale nationale autonome (CENA) a publié dans la soirée de ce mardi 5 mars 2019 à l’issue de l’étude des dossiers de candidature, les partis retenus pour les prochaines législatives. Au total, les deux blocs du président de la république sont les seules listes en lice pour les législatives à venir. Une situation qui a suscité la réaction de Léonce Houngbadji et de Valentin Djènontin.

Le président du Parti pour la Libération du Peuple, Léonce Houngbadji et le secrétaire national exécutif des Forces Cauris pour un Bénin Emergent, Valentin Djènontin, sont en colère contre l’institution chargée de l’organisation des élections en République du Bénin. Dans un communiqué de presse rendu public, les deux acteurs de l’opposition en exil en France, estiment que la CENA vient de franchir le Rubicon en mettant en compétition rien que les deux listes du chef de l’Etat.

A les croire, la publication des listes telles que faite par la CENA est la preuve complémentaire de la confirmation par Emmanuel Tiando de la vassalisation de la CENA et la volonté manifeste de la « Rupture » d’empêcher la compétition électorale. « Dans l’histoire démocratique du Bénin, c’est la toute première fois que la CENA prend une telle décision totalement scandaleuse, incongrue, irresponsable et inacceptable »; indiquent-ils.

« Face à cette provocation de plus de Patrice Talon et de ses auxiliaires, nous exprimons notre indignation et nous appelons toutes les Forces Vives de la Nation à prendre leurs responsabilités morales et patriotiques en vue de faire échec à ce coup de force et de contraindre Patrice Talon à la démission pure et simple », pouvait-on lire dans le communiqué de presse.

« Nous invitons les populations de nos villes et campagnes à utiliser tous les moyens démocratiques pour empêcher la tenue d’élections sans l’opposition et nous prenons à témoin l’Uemoa, la Cedeao, l’Union africaine, l’Union européenne et les Nations Unies sur les manœuvres politiciennes dilatoires et périlleuses du pouvoir de Patrice Talon, au détriment des aspirations profondes du peuple et de la démocratie. » ont-ils conclu.

Rappelons qu’après la publication de la liste de candidature par la CENA, le président Patrice Talon a convoqué les dix partis politiques qui ont déposé leur dossier au ministère de l’intérieur demain Mercredi 6 mars dans la matinée. De ces échanges sortiront sans doute la solution pour une élection inclusive et transparente.