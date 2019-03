Bénin – Qualif CAN 2019: « … on est fort et on sera plus fort qu’eux dimanche », dixit Olivier Verdon

Olivier Verdon (23 ans), défenseur international béninois évoluant à Sochaux s’est prêté aux questions des journalistes après la première séance d’entraînement, en marge de la qualif pour la CAN 2019. Très motivé, le futur patron de la défense béninoise pense que les Écureuils seront » plus fort » que les Éperviers dimanche 24 mars 2019 à Cotonou.

Le moral du groupe en l’absence de Sessegnon ?

…On a beaucoup confiance en nous. Ici, on l’a montré contre l’Algérie. Euh ! Quand il est sorti à 10, on a su tenir le match. Après, on sait que c’est notre capitaine, mais je pense que collectivement, on va faire le travail… On va tout faire en tout cas pour aller chercher la qualification.

Rêvez-vous de la qualification ?

Rire, Wêh ! Bien sûr, depuis le match contre la Gambie, j’y pense tous les jours, c’est dans un coin dans ma tête. Même quand je suis au club, j’en parle à tout le monde. C’est toujours dans un coin de ma tête, maintenant, on y est. Du coup, on a six jours-là pour bien se préparer. Je pense que dimanche, on sera prêt, en plus, on est chez nous, avec le public, on va le faire.

Comment pensez-vous faire tomber le Togo ?

… C’est le collectif qui va parler pour nous dimanche. Je pense qu’on est une équipe vraiment solide. Et avant d’être des joueurs, d’abord, on est une famille, on est tous des frères, on a le même sang. Chez nous, on ne doit pas perdre. On reste souder, on reste fier malgré. Et avec cette union… on ira chercher la qualification dimanche, j’en suis sûr.

Craignez-vous les retours de Romao et Ayité au Togo ?

Non, pas du tout. D’abord le Football, je pense que c’est collectif. Et comme je vous l’ai dit, on est une équipe, on peut rivaliser avec tout le monde en Afrique à mon avis. J’en suis sûr même. Je pense que ces deux joueurs-là, ils ne nous effraient pas du tout. Nous collectivement, on sera prêt, on est fort et on sera plus fort qu’eux dimanche.