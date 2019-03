Bénin – Présence de la DUD à la marche: Houdé tourne définitivement dos à Talon

Plus de doute ! Valentin Aditi-Houdé et son parti Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement ne sont plus de la mouvance présidentielle. Après ses prises de position publique et sa présence aux côtés des forces de l’opposition lors de la rencontre avec les émissaires de la CEDEAO, le parti dont il est leader s’est clairement affiché à la gigantesque marche qu’a organisée l’opposition au régime Talon ce lundi 11 mars matin.

Entre le premier questeur de la septième législature, et le pouvoir de la rupture, les amarres sont définitivement rompues. Valentin Aditi-Houdé n’est plus en odeur de sainteté avec Patrice Talon. Il a affiché au grand jour son opposition farouche à la gouvernance de l’homme du 6 avril 2016. Alors que le député de la 6ème circonscription électorale fait partie de la coalition de la rupture formée dans les entre deux tours de la présidentielle de 2016, les événements de ces derniers jours prouvent à suffisance que le courant ne passe plus entre les deux alliés.

Qu’il vous souvienne que lors des débats budgétaires en septembre 2018 à l’Hémicycle, l’honorable Valentin Houdé n’est pas allé par quatre chemins pour exprimer son désaccord avec l’encadrement du ministre des finances. Les mots qu’il avait employé étaient annonciateurs d’un probable divorce. Mieux, sa présence aux côtés des forces de l’opposition à leur rencontre avec les émissaires de la Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest et son absence à la rencontre initiée par le chef de l’Etat le mercredi passé corroborent les hypothèses de sa rupture avec le régime de la rupture.

La DUD de Houdé fortement représentée à la marche de l’opposition

Comme pour signifier sa distance d’avec le pouvoir Talon, le parti Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement, dont Houdé détient la paternité, était très visible à la marche de ce lundi matin. Sur leur banderole, le message est sans ambiguïté sur son nouveau statut d’opposant; « Houdé et La DUD se rangent derrière l’opposition pour sauver la démocratie en danger », c’est dire que le divorce est consommé et qu’il n’y a plus possibilité de réconciliation avant les prochaines législatives.