Bénin: point de la première journée de la mission de la cedeao

La délégation de la mission de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en mission pré-électorale depuis le Dimanche 3 Mars 2019 a rencontré au cours de cette journée 4 personnalités dans le cadre de la mission qui l’amène dans le pays.

Evaluer la situation politique nationale et le niveau de préparation des législatives du 28 Mars 2019, telle est la mission qui a conduit au Bénin depuis hier 3 Mars une délégation de la cedeao. Pendant trois jours, la délégation va engager des discussions avec les différentes institutions impliquées dans l’organisation des élections et avec les acteurs politiques béninois. Cette mission d’évaluation des préparatifs des élections par la cedeao vise à maintenir un climat de paix, de participation inclusive et de transparence démocratique avant, pendant et après les élections.

Aussi, conformément au programme des rencontres établi,a-t-elle débuté ses séances de rencontre ce matin où elle a été reçue par plusieurs personnalités. Selon Francis Béhanzin, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité aux micros de la à la sortie de l’audience avec le président de la cour constitutionnelle, la délégation a été reçue ce matin par Monsieur Romuald Wadagni, ministre de l’économie et des finances. Des échanges ont eu lieu avec le ministre de l’économie parce que la cedeao, explique le général Francis Béhanzin étant avant tout une communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest. Ensuite, précise-t-il aux micros de nos confrères, la délégation a été reçue par le garde des sceaux, ministre de la justice et de la législation qui est le département chargé des relations avec les institutions. Le président de la cour constitutionnelle, Me Joseph Djogbénou a enfin reçu la délégation dans l’après-midi.

“…Nous venons d’être reçus par le président de la cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle étant l’institution régulatrice des ‘institutions‘ au Bénin. A ces endroits, les autorités nous ont rassurés que tout est mis en oeuvre pour que tout se passe bien” précise Francis Béhanzin

La suite des rencontres se poursuivra demain avec la commission électorale nationale autonome (cena), au niveau du conseil d’orientation et de supervision des listes électorales permanentes informatisées (cos-lépi). Après quoi, les différents acteurs politiques, de la mouvance au pouvoir et à l’opposition seront reçus par la délégation. A ce niveau, précise le général Francis Béhanzin, il faudra que la délégation de chaque camp politique (mouvance et opposition) soit composée au plus une délégation de 8 personnes.