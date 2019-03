Bénin: Parfaite “dieu de Banamè” rappelle Boni Yayi à l’ordre

Au Bénin, depuis quelques jours, les partis politiques de l’opposition dénoncent dans le cadre des élections législatives d’avril 2019, ce qu’ils appellent “une exclusion” orchestrée par le régime en place. En réponse à cette accusation, Parfaite dieu de Banamè dans un audio diffusé sur les réseaux sociaux a rappelé l’ancien président Thomas Boni Yayi à l’ordre.

La probabilité est très faible que l’opposition aille aux législatives de 2019. Seulement qu’ils y tiennent et accusent le président Patrice Talon de les avoir écartées. Un argument que rejette Parfaite dieu et fondatrice de la secte de Banamè. Pour elle, les acteurs politiques de l’opposition ont perdu tout leur temps “à passer de maison en maison, à pleurer et à se victimiser” “Yayi Boni en larme à Ketou. QU’ est ce qui concerne Talon dedans? Ou est la faute de Talon…” s’exclama t-elle. Aussi salue t-elle la fermeté du président Talon.

“Talon ne leur a rien fait (…) Les opposants n’iront pas aux élections,” va t-elle affirmer. A l’en croire, pendant que les mouvanciers (la mouvance présidentielles Ndlr) s’échinent pour corriger leur papier, ils (les opposants Ndlr) sont en train de dénigrer le gouvernement de maison en maison. “Ils étaient tous dans la logique de faire abroger la loi” va t-elle dénoncer avant de rappeler l’ancien président Boni Yayi à l’ordre: “Ils ont déjà fait leur preuve, Yayi a fini ses 10 ans, qu’il aille se reposer”.

Si depuis des décennies, plusieurs religions et églises évangéliques cohabitent au Bénin dans une parfaite harmonie, une secte a vu le jour en 2009 et crée la psychose dans toutes les villes et contrées où elle s’est implantée. Il s’agit de l’église catholique privée de Banamè , avec à sa tête la jeune Vicentia Tadagbé Tchranvoun-Kinni dite « Parfaite » connue aujourd’hui sous la désignation de « Parfaite, Daagbo, dieu esprit saint de Banamè. »