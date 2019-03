Bénin- Palais des gouverneurs: les députés ont rendez-vous ce jour avec l’histoire

Les députés de la septième législature se retrouvent ce jeudi 21 Mars 2019 à l’Assemblée nationale pour se pencher sur les propositions du comité paritaire présidé par Me Adrien Houngbédji pour une sortie de crise. Une séance qui inscrira cette législature dans l’histoire politique du pays.

La session parlementaire de ce jeudi 21 mars 2019 pourrait être celle de la décrispation de tension que traverse le Bénin depuis quelques semaines. Convoquée par la deuxième personnalité de l’Etat, cette session sera consacrée à la poursuite des travaux de la 4ème session extraordinaire avec comme point culminant la recherche des solutions de sortie de crise.

En effet, conformément à la volonté émise par le chef de l’Etat de voir le plus grand nombre de partis politiques possibles participer à la prochaine élection législative, les travaux de la session extraordinaire de ce jour se poursuivra par rapport à l’examen en procédure d’urgence des lois dérogatoires sur les élections du 28 avril 2019, afin de trouver le consensus. En dépit de l’allure prise hier par les discussions entre la classe politique et le président de l’Assemblée nationale, tous les regards sont tournés vers l’institution parlementaire qui a reçu mission de trouver la formule pour une élection inclusive, transparente et apaisée. De la réussite de cette mission dépendra l’image que laissera cette législature finissante dans l’histoire politique du Bénin. Pour ce faire, il faut une mobilisation sincère de tous les acteurs concernés dans la droite ligne des vœux et sollicitations du chef de l’Etat afin qu’un réel consensus se dégage autour de la loi dérogatoire.Par ailleurs, il faudra que cette loi dérogatoire puisse permettre une régulation des délais du processus électoral de sorte que la huitième législature soit installée à l’échéance constitutionnelle du 15 mai 2019.