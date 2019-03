Bénin – Natitingou: un corps sans vie repêché des eaux des chutes de Kota

Les recherches des secours dans les eaux des chutes de la Kota commencent à porter des fruits. Après plus de 24 heures passées au front, les secours ont pu sortir des eaux ce mardi 26 février 2019, l’un des corps, des deux étudiants portés disparus.

Un corps sans vie a été repêché des eaux des chutes de la Kota par les sapeurs pompiers aidés par des maîtres nageurs. Il s’agit du corps de l’un des étudiants de l’Ecole normale de Natitingou. Selon ABP, le corps a été retrouvé après plus de 24 heures de recherches. Tristesse et consternation sont les sentiments qui ont animé les parents de la victime qui n’ont pas pu contenir leurs larmes.

Retour sur les faits…

Les sapeurs pompiers et les éléments de la Police Républicaine ont été alertés suite à un drame survenu dans les eaux des chutes de Kota à Natitingou. Selon l’information publiée par ABP, les victimes se seraient rendus dans les eaux, malgré le refus de l’un de leurs camarades. « Quand j’ai refusé, ils sont ressortis de l’eau et subitement ils ont encore replongé pour ne plus jamais ressortir », a-t-il confié.

A l’en croire, il s’est empressé d’alerter le maître nageur sans suite favorable. Un autre étudiant du groupe s’est aussi jeté à l’eau dans l’espoir de sauver ses camarades; mais ce n’était que peine perdue. Les sapeurs pompiers venus sur les lieux n’ont pas encore réussi à sortir les deux individus engloutis par les eaux et qui seraient des étudiants en fin de cycle de mathématique et de science de la vie et de la terre (SVT) à l’école normale supérieure (ENS). Toutefois, il faut signaler que les recherches sont toujours en cours dans l’espoir de les retrouver.