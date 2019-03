Bénin – Mutinerie à Missérété: l’ODHP met en garde contre toute atteinte à l’intégrité physique de Métongnon et consorts

L’Organisation pour la défense des droits de l’homme et des peuples (Odhp) n’est pas restée indifférente au mouvement de protestation des détenus de la prison civile d’Akpro-Missérété, intervenu ce vendredi 15 mars 2019, contre leurs conditions de détention. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, l’Organisation s’indigne et met en garde contre toute atteinte à l’intégrité physique de Laurent Métongnon et consorts.

L’Organisation pour la défense des droits de l’homme et des peuples (Odhp) s’inquiète de la sécurité de l’ancien Président du Conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Laurent Métongnon, de ses co-détenus ainsi que des autres détenus de la prison civile d’Akpro-Missérété. Dans son communiqué, elle dénonce la “dégradation des conditions de détention et d’alimentation depuis l’arrivée du nouveau régisseur” de même que la “répression de cette mutinerie à coups de bâton et de gaz lacrymogène”.

“Alors que les cabines abritant Laurent Métongnon et ses co-accusés sont loin des lieux de la mutinerie, des tirs de gaz lacrymogène et d’autres coups de feu ont été dirigés vers eux dans leurs cabines. Ils ont reçu plein de fumée au visage”, s’indigne l’Odhp. Elle proteste donc contre les tirs en direction de ces détenus qui, selon elle, étaient au repos dans leurs cabines. Face à cette situation préoccupante, l’Organisation met en garde les autorités béninoises contre toute atteinte à l’intégrité physique de Laurent Métongnon et de ses co-détenus. Mieux, elle appelle à la vigilance, l’opinion nationale et internationale à propos de la sécurité de ces derniers.