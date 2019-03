Bénin: l’opposition appelle le peuple à la prudence contre une révision opportuniste de la constitution

Des propositions de sortie de crise issues des travaux du comité paritaire figure l’amendement de l’article 80 de la constitution. Une orientation qui n’est pas du tout partagée par l’opposition.

L’opposition est contre la proposition du comité paritaire notamment l’amendement de l’article 80 de la constitution à l’instar de l’honorable Guy Mitokpè, membre de l’opposition, qui se dit, contre une révision de la loi fondamentale. De son côté, l’honorable Nourenou Atchadé estime aussi que ce n’est pas la solution idéale pour un dénouement heureux. Mais, il ajoute que au cas où le camp d’en face suscitera le débat autour en plénière, qu’ils savent déjà la conduite à tenir. Joint au téléphone par les confrères du quotidien Matin Libre, Nourenou Atchadé explique qu’ils auront raison de bien en débattre, faisant allusion à l’actuel président de la Cour constitutionnelle lorsqu’il s’opposait en son temps, à cette même révision.

« Il disait qu’il suffit de changer une virgule de la Constitution et nous tomberons dans une révision qui implique beaucoup de choses et non un amendement. Le voilà à la Cour aujourd’hui. Que dira-t-il si on change l’article 80 de la Constitution ? Qu’on est entré dans une nouvelle République ? Cette disposition va revenir sur tapis demain au cours de la plénière et on va y trouver une solution », a fait savoir le parlementaire au téléphone de nos confrères.

D’autres propositions pour une sortie de crise

Le président de l’Assemblée nationale, dans son point presse du mardi dernier a tout de même signifié que l’amendement de l’article 80 n’est pas la seule option. Si cela échoue, un texte de loi ordinaire sera proposé pour raccourcir les délais d’organisation, afin que les dispositions de la Constitution soient respectées, rapporte le quotidien.