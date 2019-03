Bénin: la loi dérogatoire proposée par Houngbédji dont le rapport est attendu lundi

La commission des lois de l’Assemblée nationale dispose jusqu’à lundi 25 Mars 2019 pour présenter son rapport sur la proposition de loi dérogatoire, modificative et complétive de la loi N°2018-23 du 17 Septembre 2018 portant charte des partis politiques en vue des législatives du 28 Avril 2019.

Lors de la reprise ce jeudi 21 Mars 2019 de la session extraordinaire convoquée par le bureau de l’Assemblée nationale, le président de l’institution parlementaire, Me Adrien Houngbédji a remis à la commission des lois un document à étudier en commission et dont le rapport est attendu pour la session du lundi prochain. Ce document qui n’est rien d’autre que la proposition de Me Adrien Houngbédji sur la loi dérogatoire, modificative et complétive de la loi n°2018-23 du 17 septembre 2018 portant Charte des Partis Politiques. Cette proposition de loi dérogatoire dont « Nouvelle Tribune Info » a eu copie, règle le problème lié à la question de certificat de conformité.

L’intégralité de la loi dérogatoire proposée par Houngbédji: