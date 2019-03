Bénin: les nouvelles conditions pour être agent de la Police Républicaine

Le Directeur général de Police Républicaine était sur l’émission “Ma part de vérité” de ce dimanche 03 mars 2019. Au nombre des sujets évoqués, il a été également question pour Nazaire Hounnonkpè d’aborder les tenants et aboutissants de la réforme ayant conduit à la création de la Police Républicaine. Occasion pour lui de préciser les nouvelles conditions que doivent remplir ceux qui désirent faire partie de cette nouvelle force de sécurité.

La Police Républicaine étant désormais un corps d’élite, les conditions d’accès sont un peu corsées. “Désormais, il faut être titulaire du Baccalauréat pour devenir agent de police, d’une licence pour devenir brigadier et d’un master pour devenir officier. La police républicaine est désormais un corps d’élite parce que la sécurité est un domaine suffisamment sensible dans la vie d’une nation”, a déclaré Nazaire Hounnonkpè.

Il faut noter que ceux qui feront prochainement leur entrée dans la Police Républicaine avec le niveau BAC seront admis en tant qu’agents. Par contre les titulaires de Licence seront acceptés dans le corps des Brigadiers, et les titulaires du Master au poste dans le corps des officiers. En ce qui concerne la polémique autour des questions de grade concernant les gendarmes et policiers convertis en agent de la Police Républicaine, le Dgpr Nazaire Hounnonkpè appelle les uns et les autres au calme, et rassure que rien ne se fera dans l’arbitraire.