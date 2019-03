Bénin: les mots de Yayi et Soglo après les discussions avec la délégation de la CEDEAO

La délégation de la mission de la cedeao a continué ce mardi 5 Mars 2019 les échanges dans le cadre d’une élection paisible au Bénin. Après quelques autorités rencontrées hier, les membres de la délégation ont discuté ce matin avec les deux anciens président de la République.

Après la journée de ce Lundi 4 Mars 2019, où la délégation a rencontré le ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, le ministre de la justice, de la législation et des droits de l’homme et le président de la cour constitutionnelle, la vice-présidente de la CEDEAO et le général Francis Béhanzin, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité ont été reçus ce mardi matin en audience par le chef de l’Etat, le président Patrice Talon.

A l’issue des échanges, aucun point n’a été faite à la presse. Ni les membres de la a continue délégation ni les anciens présidents de la République n’ont voulu se confier. Mais sous l’insistance des journalistes, le président Thomas Boni Yayi a fini par lâcher vaguement: « Tout va bien. ». Même attitude du côté de l’ancien président-Maire dont l’un des proches s’est même montré assez claire: « Il n’aura pas de déclaration ». Mais sous l’instance de la presse local, le premier président du renouveau démocratique affirmera: « Laissons le temps au temps« . C’est dire que la rencontre entre la délégation de la mission de la cedeao et des anciens chefs de l’Etat est entourée de beaucoup de mystères.