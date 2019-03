Bénin: les manifestations de protestation interdites dans les Zou – Collines

Le Préfet du Zou et intérimaire du département des Collines était face à la presse ce lundi 18 mars 2019. Face aux médias, le Préfet Firmin Kouton a expliqué son arrêté relatif à l’interdiction de toute manifestation de protestation dans le cadre du processus électoral.

Jusqu’à nouvel ordre, toute manifestation sur les lieux publics relative à des contestations du processus électoral en cours au Bénin dans les départements du Zou et des Collines est interdite. Cette mesure est prise par l’autorité préfectorale dans le but de préserver la paix et la quiétude sociale. En son article 1er, l’arrêté préfectoral stipule en substance, « qu’en raison de la période sensible que traverse notre pays le Bénin, et pour éviter des affrontements éventuels entre partisans de plusieurs groupes politiques, il est interdit sur toute l’étendue du territoire des départements du Zou et des Collines, et ce jusqu’à nouvel ordre, des marches ou autres manifestations sur les lieux publics dans le but de perturber ou de contester le déroulement normal du processus électoral en cours ».

Pour le Préfet, les citoyens qui voudraient protester dans le cadre du processus électoral en cours devraient user des moyens juridiques. Selon lui, c’est la seule voie de protestation qui garantie la paix. En tous état de cause, les Maires et les autorités sécuritaires sont instruits pour rejeter toute demande d’autorisation de manifestation entrant dans le cadre de la contestation ou de la perturbation du processus électoral.